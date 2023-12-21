ЛНР намерена помочь в организации похорон умершей в поезде Тюмень - Адлер девочки

Готовность помочь семье ребенка также выразил губернатор Тюменской области Александр Моор

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Краснодонский район Луганской Народной Республики поможет в организации похорон семье 12-летней девочки, умершей в поезде Тюмень - Адлер. Об этом журналистам сообщил глава района Сергей Козенко.

"Сейчас мы занимаемся помощью в организации похорон девочки, были закуплены билеты, чтобы родители могли поехать забрать тело девочки. Будет оказана полностью помощь", - сказал он.

В свою очередь, замглавы Краснодонского района Татьяна Галушкина сообщила, что власти "владеют всей ситуацией", то есть данными о состоянии детей, снятых с поезда и направленных в инфекционную больницу Саратова. "Проведены родительские собрания с родителями, дети которых сейчас находятся в Саратове. Договорились о том, что утром, в обед и по состоянию на 18:00 мск будем давать информацию каждому родителю о состоянии детей", - подчеркнула она.

О готовности помочь семье умершей девочки сообщил и губернатор Тюменской области Александр Моор. "Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки", - написал он в своем Telegram-канале.