В Белгородской области из-за обстрела ВСУ без света остались более 3,5 тыс. домов

Речь идет о Краснояружском районе

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. домохозяйств в Краснояружском районе Белгородской области остались без электроэнергии в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тыс. домохозяйств", - написал он.

По словам главы региона, утром энергетики приступят к восстановительным работам. "Я обязательно расскажу вам о том, когда они будут выполнены. Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки", - добавил губернатор.