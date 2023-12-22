На северо-западе ЦАР более 20 человек погибли в результате нападения боевиков

Нападавшие могли принадлежать к группировке 3R, которая входит в антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены", пишет CNC

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека стали жертвами нападения вооруженного бандформирования на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По словам депутата Эрнеста Бонанга, группа боевиков в четверг атаковала позиции армии ЦАР в деревне Нзакунду на северо-западе страны. Как пишет центральноафриканский портал CNC со ссылкой на местных жителей, нападавшие могли принадлежать к группировке 3R, которая входит в "Коалицию патриотов за перемены".

Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" была сформирована крупнейшими повстанческими группировками в декабре 2020 года с тем, чтобы не допустить проведения в ЦАР президентских и парламентских выборов. Во главе коалиции повстанцев встал бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, которого Конституционный суд ЦАР не допустил до выборов.

Попытки повстанцев установить блокаду Банги и захватить ключевые города ЦАР оказались неудачными из-за сопротивления правительственных частей, которых поддерживали миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) и международные союзные силы. После выборов повстанческая коалиция продолжила борьбу против вооруженных сил страны.