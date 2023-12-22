22 декабря, 07:17
Военная операция на Украине

В Горловке 21 декабря женщина получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

По словам мэра города Ивана Приходько, мирной жительнице оказали медицинскую помощь

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в Горловке ДНР в четверг в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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"Вследствие украинской вооруженной агрессии 21 декабря 2023 г. ранена мирная жительница Никитовского района Горловки", - написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что женщине оказали медицинскую помощь.

Всего за сутки украинские войска выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики более 140 боеприпасов различного типа, следует из сообщения представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 

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