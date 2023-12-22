СК возбудил дело о побоях после конфликта между владельцами собак в Москве

Оба участника конфликта обращались за помощью медиков, которые диагностировали у мужчины ожоги глаз, у женщины - ушибы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о побоях и хулиганстве возбуждено после конфликта между владельцами собак на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ЖК на Амурской улице на востоке Москвы. Женщина шла с маленькой собакой во дворе и сделала замечание паре, которая выгуливала доберманов без намордника. Завязался конфликт, в ходе которого, предварительно, его участница брызнула содержимое баллончика в лицо мужчине, а он кинул в нее снежок, а потом повалил на землю и ударил. Оба участника конфликта обращались за помощью медиков, которые диагностировали у мужчины ожоги глаз, у женщины - ушибы.