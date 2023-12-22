Суды Донбасса в 2023 году вынесли приговоры более чем 220 украинским военным

В СК РФ сообщили, что осужденных приговорили к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Приговоры более чем 220 представителям украинских вооруженных формирований вынесли в этом году суды Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные следователями Следственного комитета России, легли в основу приговоров, вынесенных судами Донецкой и Луганской народных республик в отношении более 220 представителей украинских вооруженных формирований. Осужденные приговорены к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Грузии Мамуки Гацарелии, который был завербован Главным управлением разведки Украины, снабжен оружием и экипировкой и переправлен для участия в боевых действиях на территории Мариуполя. Ему инкриминируется посягательство на жизнь не менее четырех российских военнослужащих. Гацарелия был задержан.

Кроме того, заочно предъявлено обвинение латвийскому националисту Гундерасу Калве. Установлено, что 23 февраля 2021 года в городе Екабпилсе Латвийской Республики он повредил часть надгробного памятника, возведенного на месте захоронения воинов Красной армии. Кроме того, после начала специальной военной операции вступил в ряды военизированного формирования "Карпатская сечь", в составе которого с февраля по апрель 2023 года участвовал в вооруженном конфликте в качестве наемника. Калве объявлен в розыск.