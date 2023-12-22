В Мордовии подросток потушил пламя Вечного огня, бросив в него снежок

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента

ТАСС, 22 декабря. Подросток в Саранске потушил пламя Вечного огня перед памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, бросив в него комок снега. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Мордовия.

"ОМВД России по Рузаевскому району проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). В ходе проводимых мероприятий полицейские установили участника инцидента. Им оказался 10-летний подросток", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, факт инцидента сотрудники уголовного розыска выявили 20 декабря. При просмотре записи с камер видеонаблюдения они установили, что вечером 19 декабря подросток бросил в Вечный огонь перед памятником, расположенным на улице Маяковского, комок снега. В результате пламя потухло. Как сам мальчик пояснил инспекторам ПДН, проходя мимо мемориала, он решил бросить снежок, чтобы проверить, потухнет огонь или нет.

В управлении МВД также сообщили, что семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.