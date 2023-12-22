В Волгограде от отравления газом в квартире погиб мужчина

В СУ СК по региону уточнили, что в результате неправильной проектировки и установки системы вентиляции в кафе угарный газ скапливался в ванной погибшего

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде после смерти мужчины в ванной от отравления угарным газом из-за неправильной проектировки и установки системы вентиляции в кафе, которые располагалось по соседству. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управление СК РФ по Волгоградской области.

"В ванной комнате одной из квартир дома 21 по улице Чуйкова города Волгограда обнаружено тело 32-летнего мужчины, причиной смерти которого, согласно заключению эксперта, явилось отравление угарным газом. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Центральному району города Волгограда следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина приехал в Волгоград из Московской области и арендовал квартиру, за стеной помещения ванной комнаты располагалось кафе, оборудованное мощной принудительной вентиляцией. В результате неправильной проектировки и установки системы вентиляции в кафе угарный газ при включенной газовой колонке скапливался в ванной комнате квартиры, что и явилось причиной смерти мужчины, добавили в региональном СУ СК РФ. Следствие установило, что система вентиляции в кафе устанавливалась около 6 лет назад, ее проектировкой занималась одна из коммерческих организаций. Следователи изъяли всю документацию фирмы.