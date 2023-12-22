В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек

Еще шесть пострадали

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть получили ранения в ДТП с пассажирским автобусом в Шимском районе Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новгородской области.

"На 53-м км ФАД Р-56 "Великий Новгород-Псков" в Шимском районе водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21214", по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с пассажирским автобусом "Мерседес Спринтер", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, автобус выполнял рейс по маршруту "Сольцы-Великий Новгород". В момент ДТП в автобусе находились шесть человек, которым оказывается медицинская помощь. В результате ДТП водитель легкового автомобиля умер до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.