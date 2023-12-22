В Ярославле за организацию нарколаборатории супругов приговорили к 11 и 17 годам

Они оборудовали лабораторию для кустарного производства наркотиков, где изготовили более 217 кг наркотических средств и свыше 297 прекурсоров

ТАСС, 22 декабря. Ярославский областной суд приговорил супружескую пару к длительным срокам в колонии по делу об организации нарколаборатории, где изготовили более 217 кг наркотических средств и свыше 297 кг прекурсоров, сообщили в прокуратуре региона.

"Ярославский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении супружеской пары, организовавшей нарколабораторию. С учетом позиции государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщина осуждена на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении.

С мая 2022 года по январь 2023 супруги оборудовали в дачном доме в деревне Буково Ярославской области лабораторию для кустарного производства наркотиков. В общей сложности они изготовили более 217 кг наркотических средств, свыше 297 кг прекурсоров, незаконно хранили прекурсоры наркотических средств весом более 25 кг. Супружескую пару признали виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств и прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), п. "а", "в" ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).