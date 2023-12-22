Суд взыскал с военного почти 14 млн рублей после повреждения боевой машины в ДТП

При назначении наказания суд учел несколько смягчающих обстоятельств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 50 тыс. рублей военнослужащего, который при движении по автодороге не перевел в походное положение боевую машину артиллерии (БМ) и повредил ее при столкновении с железнодорожным мостом. В пользу Минобороны с подсудимого взыщут более 13,9 млн рублей имущественного ущерба, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд постановил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 347 УК РФ (уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судья полностью удовлетворил гражданский иск Минобороны России о возмещении имущественного ущерба - в общей сложности с фигуранта взыщут более 13,9 млн рублей.

Как следует из материалов дела, подсудимый - командир зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старший боевой машины - во время выполнения распоряжения в ночь на 1 июля 2023 года развернул в боевое и не перевел в походное (сложенное) положение автономный оптический пост (АОП), при следовании к месту назначения на Пулковском шоссе БМ столкнулась с пролетом железнодорожного моста - в результате АОП был поврежден. При этом как командир подразделения фигурант был обязан предотвращать повреждение военной техники и правильно ее использовать, соблюдая требования безопасности, в том числе контролировать возможность ее прохождения под мостами и эстакадами при движении по дорогам.

Дело было рассмотрено в особом порядке на основании ст. 314 УПК РФ. Суд удостоверился, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного обвинения и соглашается с ним в полном объеме.

При назначении наказания суд учел несколько смягчающих обстоятельств: то, что военнослужащий имеет на иждивении малолетнего ребенка, осознал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, содействовал восстановлению боевой машины после ДТП и оказывает материальную помощь матери с инвалидностью. Кроме того, его положительно характеризует командование: мужчина выполнял служебные боевые задачи в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и в ходе специальной военной операции на Украине.