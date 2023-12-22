Экс-заместителя главного пристава Петербурга отправили в колонию на 7,5 года

Марина Окрушко была задержана 15 сентября 2019 года в Пскове при передаче 500 тыс. рублей как части взятки в 6 млн рублей главному судебному приставу Псковской области

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Псковский городской суд признал виновной бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Марину Окрушко, которая обвинялась в посредничестве при передаче взятки. Она получила наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу - заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга О., которой органами следствия было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве <..> в особо крупном размере. Суд признал О. виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

В феврале 2021 года ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области сообщал о том, что городской суд Пскова ужесточил меру пресечения бывшему заместителю главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Марине Окрушко, которая обвинялась в посредничестве при передаче взятки. Мера пресечения была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.

По информации следствия, обвиняемая была задержана 15 сентября 2019 года в Пскове при передаче 500 тыс. рублей как части взятки в 6 млн рублей главному судебному приставу Псковской области, который действовал под контролем оперативников. За взятку главный судебный пристав Псковской области должен был оказать содействие в ускорении передачи на реализацию арестованного имущества в рамках исполнительного производства.

По решению суда, осужденной назначен также штраф в размере однократной суммы взятки в размере 6 150 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок три года.

"В соответствии со ст. 48 УК РФ [осужденная] лишена классного чина "Государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса". Осужденная заключена под стражу в зале суда после провозглашения приговора. Денежные средства, изъятые при осмотре места преступления, конфискованы судом и обращены в собственность государства. Аресты, наложенные судом в ходе предварительного следствия на денежные средства, сохранены до исполнения приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа", - говорится в сообщении.

О деле

Ранее следователи наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 28 млн рублей, в том числе на две квартиры в Петербурге, внедорожник, наличные денежные средства, а также средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (как в рублях, так и в иностранной валюте).

"Установлено, что О., действуя из корыстной заинтересованности, 31 августа 2019 года встретилась с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области - главным судебным приставом Псковской области и предложила ему оказать содействие в ускорении процесса передачи арестованного имущества ОАО "Псковавиа" на реализацию в МТУ Росимущества, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 2% от общей стоимости арестованного имущества", - говорится в сообщении.