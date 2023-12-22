В Крыму из детского лагеря госпитализировали девять детей

У них диагностировали гастроэнтероколит и ОРЗ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Медики госпитализировали девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", у них гастроэнтероколит и ОРЗ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Республики Крым.

"Медицинскими работниками ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" осмотрен 31 ребенок из детского лагеря "Юность", из них госпитализированы девять детей (восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ)", - указано в сообщении Минздрава.

По словам министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского, которые приводятся в Telegram-канале, тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее о массовом отравлении сообщили в СМИ, региональное управление Роспотребнадзора начало проверку.