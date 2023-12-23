Над Донецком сбили ракету американского производства AGM-88 HARM

Повреждены ЛЭП и рекламный щит

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили над Донецком противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и рекламный щит, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района с применением американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, выпущенной с самолета", - сказано в сообщении.

Масштабных последствий удалось избежать благодаря силам ПВО, которые сбили ракету. В результате падения ее части зафиксированы повреждения ЛЭП и рекламного щита на остановке общественного транспорта в районе рынка "Сокол". Информация о пострадавших не поступала.

С начала дня в ДНР в результате украинских обстрелов уже пострадали девять мирных жителей.