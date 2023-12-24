В Рязани из-за непогоды повалило более 100 деревьев

В городе также оборвались некоторые троллейбусные сети и электропровода

ТАСС, 24 декабря. Более 100 деревьев упало в Рязани из-за налипания мокрого снега, в городе фиксируются обрывы троллейбусных сетей и электропроводов, также повреждены автомобили во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"24 декабря на 11 часов зафиксировано 107 случаев падения деревьев", - говорится в сообщении.

Отдельные троллейбусные сети и электропровода оборвались из-за налипания мокрого снега. Также упавшие деревья повредили автомобили во дворах. "Для ликвидации последствий снегопада в городе работают четыре аварийные бригады РГРЭС (МУП "Рязанские городские распределительные электрические сети"), которые устраняют повреждения на электрических сетях, две аварийные бригады УРТ (МУП "Управление Рязанского троллейбуса") - устраняют повреждения на троллейбусной контактной сети. 12 бригад занимаются распилом и уборкой аварийных деревьев", - сообщили в пресс-службе.

Администрация города совместно с УМВД составляет акты для возмещения ущерба владельцам поврежденных деревьями автомобилей. "Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полной ликвидации всех последствий", - добавили в горадминистрации.