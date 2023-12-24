В Ивановской области более 20 населенных пунктов остались без света из-за снега

Электроснабжение отключили для 1,7 тыс. человек

ТАСС, 24 декабря. Мокрый снег с налипанием на провода привел к отключениям электроснабжения потребителей более чем в 20 населенных пунктов Ивановской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, произошло отключение электроснабжения в Ильинском муниципальном районе. Предварительная причина отключения - налипание мокрого снега на проводах. Отключены 23 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, без света остаются около 1,7 тыс. человек, среди которых 224 ребенка. "Социально-значимых объектов нет", - добавили в ведомстве.

Также, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области, частичное отключение электроснабжения в воскресенье произошло в нескольких муниципальных образованиях региона.