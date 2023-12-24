В Рязани мокрый снег повалил почти 200 деревьев

Для ликвидации последствий снегопада задействовано 16 бригад

ТАСС, 24 декабря. Почти 200 деревьев повалены в результате налипания мокрого снега в Рязани, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"По данным на 14 часов 24 декабря в городе зафиксировано 186 упавших деревьев. 61 дерево распилено и убрано", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий снегопада в Рязани задействовано 16 бригад, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и порядка 20 бензопил. В уборке деревьев помогают управляющие компании.

Ранее сообщалось, что в городе из-за налипания мокрого снега оборвались отдельные троллейбусные сети и электропровода, также упавшие деревья повредили автомобили во дворах.

Ранее сообщалось о 107 упавших деревьях.