В Москве конфликт между пассажирами метро закончился поножовщиной

Все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Конфликт между пассажирами в вагоне метро Москвы на фиолетовой ветке закончился поножовщиной, в результате один из участников потасовки получил резаную рану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, 24 декабря текущего года около 15:00 мск в вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, между пассажирами произошел конфликт. В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.