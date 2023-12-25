На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 30 м/с и метель

Спасатели призвали местных жителей не выезжать за пределы населенных пунктов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Спасатели на Чукотке рекомендовали жителям не выезжать за пределы населенных пунктов и держаться вдали от ветхих конструкций из-за ветра, порывы которого могут достигать до 30 м/с, и низовой метели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

"25 декабря на западе региона прогнозируется южный ветер, на остальной территории - северо-западный силой с усилениями до 20 м/с, на восточном побережье порывы будут достигать 30 м/с, низовая метель. <...> Жителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выезжать за пределы населенных пунктов", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что температура воздуха по округу ожидается в районе от 18 до 33 градусов ниже нуля, ночью на западе континентальной части - до 43 градусов мороза.