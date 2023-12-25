В Красноярске в зоне химико-металлургического завода выявили загрязнение воздуха

В организацию внесли представление с требованием устранения нарушений

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Химико-металлургический завод в жилой части Красноярска загрязняет воздух, пробы воздуха показали превышение допустимых концентраций по фенолу и бензпирену, сообщила прокуратура Красноярского края.

"Проверка проведена природоохранной прокуратурой <...> по обращениям местных жителей. Горнопромышленное предприятие эксплуатирует участок на улице Лесопильщиков в Красноярске без улавливания выбросов от пересыпки сыпучих материалов. От этого в воздухе наблюдается значительное пыление. В отношении промплощадки не установлена санитарно-защитная зона, которая должна предусматривать контроль за выбросами и ответственность за их превышение. По требованию прокуратуры отобраны пробы воздуха в зоне влияния промплощадки. Выявлено превышение суточных концентраций по загрязняющим веществам: фенол в 1,92 раза, бенз(а)пирен в 38,55 раза и взвешенные частицы в 2,67 раза. Загрязняющее вещество фенол трижды превышено в максимальных разовых концентрациях", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на границе расчетной санитарно-защитной зоны - на дороге около дома по адресу улица Кривая, 23 зафиксировано превышение по взвешенным веществам в 11 раз. "В организацию внесено представление с требованием безотлагательного устранения нарушений. Проверка продолжается, решается вопрос об ответственности юрлица и его должностных лиц", - пояснили в прокуратуре.

Проверку прокуратура проводила совместно со специалистами территориальных подразделений ФМБА России, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и минэкологии края.