В Приморье организатора банды "Трифоновские" обвинили в убийствах

Завершилось расследование уголовного дела в отношении Александра Ясина

ТАСС, 25 декабря. Расследование уголовного дела в отношении организатора и участника банды "Трифоновские" Александра Ясина завершено в Приморье, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

"Во Владивостоке предъявлено обвинение в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия и уклонении от уплаты налогов Александру Ясину. По версии следствия, с 1990 года в городе Владивостоке действовала устойчивая вооруженная группа (банда), в которой участвовал и руководил обвиняемый. Преступная группа продолжала свою деятельность, связанную в том числе с извлечением незаконного дохода, до момента задержания ее участников. <…> Кроме того, фигурант обвиняется в совершении двух убийств", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, в 2003 году обвиняемый, являясь совладельцем научно-исследовательского судна "Академик Виноградов", решил совершить убийство другого совладельца, чтобы самостоятельно вести бизнес, связанный с эксплуатацией судна. 18 января 2023 года преступление было совершено в садоводческом товариществе "Иволга" в Надеждинском районе города. В 2005 году возле дома по улице Ильичева во Владивостоке по указанию фигуранта был похищен представитель другой преступной группы. Мужчину отвезли в гаражный бокс, где он был убит.

Ранее Ясину предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он являлся учредителем и фактическим руководителем коммерческой организации, которая занималась сдачей в аренду торговых объектов и помещений. Зная, что организация утратила право на применение упрощенной системы налогообложения, он не предоставил необходимые документы по налогу на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество предприятия, в том числе занизив налоговую базу за 2017, 2018 и 2019 годы. Сумма неуплаченных налогов составила не менее 181 млн рублей, на имущество и финансы обвиняемого наложен арест.

Как ранее сообщало следствие, Ясин и другие участники группы незаконно приобретали и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, которые использовались при совершении нападений.