На севере Хабаровского края восстановили авиасообщение

Пассажиры в течение двух недель не могли вылететь в село Аян из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Все пассажиры, которые не могли вылететь из Хабаровска в село Аян и обратно в течение двух недель из-за непогоды, доставлены в пункты назначения. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Всего было 69 пассажиров рейсов №403 и №404 за 8, 11, 15, 18 и 22 декабря", - сказали в авиакомпании, уточнив, что пассажиров по маршрутам начали отправлять с 22 декабря.

Это самый продолжительный период нелетной погоды в 2023 году. С 7 декабря в регионе действовал снежный циклон, а после сохранялся сильный ветер, порывы которого достигали 15-20 м/с. Рейсы воздушных судов L-410, которые летают из Хабаровска в Аян и обратно, выполняются при порывах не более 15 м/с.

Также были задержаны рейсы в рабочий поселок Охотск, авиасообщение с населенным пунктом было приостановлено с 7 по 14 декабря из-за неблагоприятных метеоусловий. По этому направлению в пункты назначения были доставлены 536 пассажиров.