Омский суд вынес приговор женщине, которая истязала трех опекаемых детей

Ей назначили условный срок

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил местную жительницу, которая истязала трех опекаемых детей, к трем годам и семи месяцам лишения свободы условно, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Кировский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Она признана виновной по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей). Суд назначил виновной наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказала Булихова, добавив, что в качестве компенсации морального вреда женщина выплатит по 150 тыс. рублей каждому ребенку.

Она уточнила ТАСС, что прокуратура намерена обжаловать приговор. "[Мы] предлагали по совокупности преступлений четыре года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по осуществлению функций приемного родителя, опекуна на два с половиной года", - рассказала представитель прокуратуры.

Об истязании детей стало известно, когда одна из опекаемых девочек в слезах прибежала в отделение Сбербанка и попросила защиты. Позднее суд установил, что с декабря 2020-го по сентябрь 2022 года опекун троих детей в возрасте 9, 13 и 14 лет избивала и оскорбляла их за малейшую провинность или непослушание. Осужденная вину не признала, детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Прокуратура также выявила нарушения в сфере профилактики и внесла представление директорам департамента образования администрации Омска и образовательного учреждения. Трое виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.