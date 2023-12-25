В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Пострадал подросток

ТАСС, 25 декабря. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае четыре человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю.

ДТП случилось около 06:30 (04:30 мск) на 126-м км дороги Пермь - Екатеринбург. По предварительной информации, в результате заноса Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. "На месте ДТП погибли водитель Renault и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще два пассажира легкового автомобиля, женщина, которая скончалась в больнице, и 16-летний подросток, который был госпитализирован", - сообщили в управлении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.