В Красноярском крае пропали два рыбака

Они провалились под лед на снегоходе

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. В Бирилюсском районе Красноярского края ищут двух мужчин-рыбаков, после того как они провалились под лед на снегоходе. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Бирилюсском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения двоих мужчин. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Мендель в Бирилюсском районе при катании на снегоходе под лед провалились двое мужчин. По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, шестеро жителей Ачинского района поехали на рыбалку на снегоходах в местность, расположенную в 90 км от села Новобирилюссы Бирилюсского района. "Там у одного из мужчин имелось охотничье зимовье. Поздним вечером трое мужчин решили проверить снасти. На двух снегоходах они направились к реке Мендель и, проезжая по льду, один из снегоходов на котором ехали двое мужчин, провалился в полынью", - пояснили в ведомстве.

При проведении поисков снегоход извлекли из воды, мужчин пока не обнаружили. Поисковые мероприятия продолжаются.