В Колорадо один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре

Еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений, у одной женщины легкие травмы

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и двое оказались серьезно ранены в результате стрельбы в торговом центре Citadel Mall в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в канун католического Рождества. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление официального представителя полиции Айры Кронина.

По его данным, один мужчина погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу: двое мужчин находятся в тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений, у одной женщины легкие травмы.

Полиция установила, что инцидент начался с того, что две группы вступили в драку, отметил Кронин. По его словам, правоохранительные органы задержали нескольких человек и в настоящий момент выясняют, есть ли среди них стрелок.