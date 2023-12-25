Жителя Новокузнецка осудили за контрабанду почти 70 кг наркотиков

Мужчину приговорили к восьми годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 25 декабря. Промышленный районный суд Кемеровской области приговорил жителя Новокузнецка к восьми годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима за контрабанду 65 кг гашиша и 4 кг героина. Об этом сообщается на портале "МВД-медиа".

"В качестве наказания суд назначил мужчине 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

35-летний житель Новокузнецка пытался провести в бетонных блоках наркотики. В феврале он был задержан. По данным МВД, стоимость данной партии по ценам черного рынка составляет 200 млн рублей.

Уточняется, что мужчина обвинялся в контрабанде наркотиков, незаконном обороте запрещенных веществ и отмывании денег, полученных криминальным путем. Как установило следствие, на банковский счет подсудимого поступило свыше 2,5 млн рублей.