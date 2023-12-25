Под Псковом пресекли контрабанду 700 тыс. пачек сигарет

Общая стоимость изъятой продукции превысила 80 млн рублей

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни пресекли контрабанду более 700 тыс. пачек сигарет на территории Великолукского района Псковской области, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Более 700 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок обнаружили сотрудники Псковской таможни на складе в Великолукском районе. По предварительной оценке, их стоимость превышает 80 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что на придомовой территории частного дома один из жителей деревни оборудовал склад для хранения сигарет белорусского производства", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в помещении выявили табачные изделия различных марок, среди которых "Корона", "ФЭСТ", NZ и другие. Россиянин с сообщниками из Белоруссии организовал канал поставки нелегального груза, планируя в дальнейшем сбывать его в магазинах розничной торговли. "Табачная продукция изъята. Нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством. По данному факту предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 171.1 УК РФ (хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ)", - говорится в сообщении.

Таможенникам удалось пресечь очередную разгрузку: три внедорожника и три микроавтобуса были забиты коробками с белорусскими сигаретами. Кроме того, в складских помещениях оперативники нашли более 1,4 тыс. коробок с табачной продукцией, приготовленной к оптовой продаже.