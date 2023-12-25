В Новороссийске из-за коммунальной аварии без воды остались 3 500 жителей

Время окончания аварийно-восстановительных работ не указывается

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 3 500 жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЦУ Новороссийска.

"В понедельник 25 декабря для выполнения аварийных работ по замене запорной арматуры по адресу ул. Мира и Свободы будет выполнено технологическое ограничение подачи воды населению в часть зоны №3", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось порядка 3 500 жителей города. Время окончания аварийно-восстановительных работ не указывается.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.