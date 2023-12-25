Организаторы поджога ТЦ в Коми получили пожизненное заключение

Погибли 25 человек

СЫКТЫВКАР, 25 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми вынес заочный приговор находящимся в международном розыске братьям Фахрутдину и Асрету Махмудовым и Валентину Гаджиеву за организацию поджога торгового центра "Пассаж" в Ухте, где погибли 25 человек. Махмудовы приговорены к пожизненному лишению свободы, Гаджиев - к 23 годам лишения свободы, сообщила прокуратура республики.

"Махмудовы и Гаджиев признаны виновными в организации убийства двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ), организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (ст. 111 УК РФ), организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом и умышленного причинения легкого вреда здоровью (статьи 167 и 115 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились о поджоге здания торгового центра "Пассаж" в Ухте. Они нашли исполнителей преступления, местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина, обеспечив их необходимыми для совершения поджога материалами. В результате поджога здания 11 июля 2005 года погибли 25 человек, 11 получили разной степени тяжести телесные повреждения. Ущерб собственникам помещений превысил 58 млн рублей. "Суд назначил братьям Махмудовым наказание в виде пожизненного лишения свободы, а Гаджиеву - в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Исполнители преступления Коростелев и Пулялин в 2009 году приговорены к пожизненному лишению свободы", - сообщила прокуратура.

Заказчиками поджога следствие называло братьев Махмудовых и Гаджиева. 15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми. Прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд России, который в итоге отменил оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. За это время Махмудовы и Гаджиев скрылись и позже были объявлены в международный розыск.