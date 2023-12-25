Экс-кандидату в губернаторы Красноярского края продлили арест до 31 января

Адвокат Александра Глискова Марина Васильева сообщила, что защита обжалует это решение

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд продлил арест экс-кандидату в губернаторы Красноярского края, руководителю фракции ЛДПР в Заксобрании региона Александру Глискову до 31 января 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Центральный районный суд Красноярска 2 ноября арестовал Глискова, подозреваемого в получении взятки, до 31 декабря. "Продлена [мера пресечения в виде заключения под стражу] по 31 января 2024 года", - сообщил собеседник агентства.

Адвокат Глискова Марина Васильева сообщила ТАСС, что защита обжалует это решение.

По версии следствия, с декабря 2016 по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Глисков вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "Крайдэо" и также находящегося под следствием.

Глисков родился в 1972 году, закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. В 2008-2016 годы он являлся депутатом горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года Глисков - депутат законодательного собрания края, в сентябре 2023 года баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Он набрал на выборах 11,32% голосов и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.