В Омске из-за загоревшейся гирлянды на елке погибли двое детей и их бабушка

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание гирлянды

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Пожилая женщина и двое ее двухлетних внуков погибли в Омске при пожаре в частном доме, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической гирлянды на елке.

"Сегодня днем около 13 часов (10:00 мск) в СНТ "Березовая роща", расположенном в поселке Береговой в городе Омске, загорелся дом, в котором проживала семья с пятью детьми. Возгорание заметила 38-летняя мать детей, которая с четырехлетней дочерью выбежала из дома, а бабушка с двухлетними мальчиками-близнецами остались в дальней комнате. Мать детей из-за быстрого распространения огня не смогла вернуться в дом за другими детьми. Во время пожара погибли двое мальчиков и их бабушка", - рассказали в пресс-службе.

По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической гирлянды на елке. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела. Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале поручил муниципальным властям оказать необходимую помощь родственникам погибших.