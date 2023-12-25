В России в 2023 году произошло 350 тыс. пожаров

По данным МЧС, в них погибли порядка 7,2 тыс. человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 7,2 тыс. человек погибли при пожарах, произошедших в России в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В течение 2023 года пожарно-спасательные подразделения реагировали на более чем 350 тыс. пожаров, в которых погибло порядка 7,2 тыс. человек, более 26 тыс. - спасены", - сказали в ведомстве. По сравнению с 2022 годом, как отмечают в МЧС, число пожаров снизилось на 1,5%, а гибель в огне - на 2%.

Отмечается и снижение в 2,5 раза числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций. Спасти удалось около 50 тыс. человек. "С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тыс. происшествий. В целом, количество ЧС ниже среднемноголетних значений", - говорится в сообщении. По данным МЧС, наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза.

По сравнению с 2022 годом количество происшествий на воде сократилось на 4%, гибель на воде - на 1%.

Также сотрудники МЧС в течение года выезжали на 100 тыс. ДТП, на которых спасли 16 тыс. человек.

"За каждой цифрой стоит, прежде всего, круглосуточный труд наших пожарных, спасателей, военнослужащих, врачей, авиаторов, психологов и других специалистов. Нам есть, чем гордиться, но важно сохранить эффективность работы на благо граждан нашей страны", - процитировали в пресс-службе главка МЧС РФ министра Александра Куренкова.