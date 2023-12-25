Жители около 40 улиц Сочи останутся без воды из-за вынужденного ремонта водовода

Для населения организуют подвоз воды по заявкам

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Жители около 40 улиц Центрального и Хостинского районов Сочи останутся без воды 25 декабря почти на сутки из-за вынужденных ремонтных работ на магистральных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала" города-курорта.

"Нештатная ситуация зафиксирована на магистральном водопроводе диаметром 500 мм по улице Пластунская. Местные насосные станции на территории Центрального и части Хостинского районов будут остановлены вечером 25 декабря в 22:00", - говорится в сообщении.

В зону отключения попадают жилые дома на улицах Макаренко, Абрикосовая, Вишневая, пер. Вишневый, Олимпийская, Голенева, 60 лет ВЛКСМ, Пластунская, Молодогвардейская, Л. Чайкиной, О. Кошевого, Пятигорская, Земнухова, Тюленина, Шевцовой, Громовой, Чебрикова, Туапсинская, пер. Трунова, Дагомысская, Тоннельная, Титова, Невская, Параллельная, Волгоградская, Докучаева, Альпийская, пер. Грузинский, Одесская, Первомайская, Севастопольская, Мичурина, Пионерская, Абовяна, пер. Юртовский, пер. Южный, Транспортная, Шаумяна, а также СНТ "Оазис" и ЖК "Министерские озера" по улице Тепличная.

Жителям этих улиц будет организован подвоз воды по заявкам.

По данным ведомства, завершить необходимый комплекс аварийно-восстановительных работ и восстановить подачу воды населению в полном объеме планируется ко второй половине 26 декабря.