Суд продлил до марта арест обвиняемому в покушении на главу района Воронежской области

Андрей Богомазов свою вину не признает

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест до 17 марта Андрею Богомазову, обвиняемому в покушении на убийство главы муниципальной администрации Воронежской области Николая Фролова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"Суд продлил срок содержания в изоляторе до 17 марта, мы обжаловали постановление и просим Мосгорсуд его отменить и освободить Богомазова из-под стражи. В том числе в связи со значительным ухудшением состояния здоровья, в том числе потерей сознания. Он находился на лечении в медсанчасти СИЗО, ходатайства о проведении ему комиссионного судебно-медицинского обследования неоднократно отклонялись", - сказал адвокат.

Богомазов свою вину не признает. Он обвиняется в покушении на убийство, незаконном хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении чужого имущества.

В декабре 2019 года в рабочем поселке Рамонь Воронежской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, установленного на служебном автомобиле главы Рамонского муниципального района. Потерпевший получил телесные повреждения. По подозрению в совершении этого преступления в июле текущего года был задержан местный предприниматель Андрей Богомазов. По данным СК, он не мог ввести в эксплуатацию нежилое здание, построенное с нарушениями градостроительных норм, которые требовала устранить администрация. Не желая выполнять эти требования, Богомазов решил совершить убийство главы района.