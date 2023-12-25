В Приамурье осудили подрядчика за хищение свыше 117 млн рублей при ремонте улицы в Тынде

Суд приговорил его к семи годам колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Тындинский районный суд Амурской области приговорил генерального директора строительной компании к семи годам лишения свободы за хищение более 117 мл рублей бюджетных средств при ремонте улицы в Тынде. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Тындинский районный суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил руководителя строительной организации к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2021 году гендиректор подрядной организации заключил с администрацией Тынды контракт на выполнение капремонта улицы Красная Пресня. С ноября по декабрь 2021 года подрядчик предоставил в администрацию документы с недостоверными сведениями об объемах работ. На основании этих документов подрядчику перечислены бюджетные денежные средства на сумму свыше 117 млн рублей.

По иску прокурора суд принял решение о взыскании в доход государства ущерба от преступления на сумму свыше 117 млн рублей. Вину в совершении преступления подсудимый не признал, ущерб не возместил.

Кроме того, в декабре была арестована бывший мэр города Тынды Марина Михайлова. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении муниципального контракта на ремонт улицы Красная Пресня. По версии следствия, она предоставила подрядчику финансирование на ремонт, приняла и оплатила материалы, поставленные стройкомпанией. При этом подрядчиком работы на указанную сумму выполнены не были, материал, приобретенный для работ, отсутствовал. Суд по делу Михайловой пройдет в январе 2024 года.