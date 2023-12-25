Пограничники изъяли у астраханца полтонны осетровых рыб

Ущерб оценили в 18,2 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Пограничники при осмотре автомобиля и гаража изъяли у астраханца 132 рыбы осетровых видов общим весом почти 535 кг, ущерб федеральным рыбным запасам оценили в 18,2 млн рублей. Возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области пресечена попытка незаконного оборота водных биологических ресурсов. У жителя Астрахани в ходе осмотра автотранспортного средства иностранного производства и принадлежащего ему гаражного помещения обнаружено 132 экземпляра рыб осетровых видов, общим весом почти 535 кг. Документы, подтверждающие законность происхождения рыбной продукции, отсутствовали. Рыбная продукция и транспортное средство изъяты", - говорится в сообщении.

Ущерб составил 18,2 млн рублей. В отношении задержанного органом дознания погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, транспортировка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).