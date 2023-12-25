В Ростове-на-Дону районный прокурор избил офицера Росгвардии

Пострадавшего доставили в больницу

ТАСС, 25 декабря. Районный прокурор в одном из кафе Ростова-на-Дону избил офицера Росгвардии. Об этом сообщили депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"ЧП произошло вечером в пятницу в одном из ростовских кафе, где отдыхал прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов. Разгорячившись, он начал приставать к другим гостям, в числе которых был и подполковник Росгвардии. Возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга. Офицера пришлось госпитализировать", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По словам депутата, освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв.

"Пока уголовное дело возбуждено полицией по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении неустановленного лица, однако уже сегодня материалы должны передать в СУ СК для последующего привлечения Ахметова к ответственности", - сказал Хинштейн.