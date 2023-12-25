В Тюмени в ДТП пострадали пять человек

Среди них двое детей

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. В Тюмени столкнулись два легковых автомобиля, пять человек пострадали. Об этом сообщили пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Toyota Corolla и Toyota Camry столкнулись сегодня на пересечении улиц Тополиной и Чекистов в Тюмени. По предварительным данным, 23-летняя водитель Toyota Camry, стаж вождения которой два года, при повороте налево не уступила дорогу второй иномарке, ехавшей по главной дороге. В аварии пострадали водитель Toyota Camry, 42-летний водитель Toyota Corolla, 36-летняя пассажирка Toyota Corolla, и их дети - восьмилетний мальчик и полуторагодовалая девочка", - говорится в сообщении.

В УГИБДД уточнили, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах. Всех пострадавших доставили в больницу.