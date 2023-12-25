Экс-замглавы УГИБДД по Орловской области оштрафовали по делу о мошенничестве в вузе

Сумма штрафа составила 400 тыс. рублей

ТАСС, 25 декабря. Суд оштрафовал бывшего заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, а также бывшего замруководителя отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления по делу о мошенничестве при преподавании в институте, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В декабре 2021 года следователи возбудили уголовные дела в отношении начальника управления ГИБДД УМВД по Орловской области и двоих его подчиненных по подозрению в мошенничестве.

"Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения судом обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. и 300 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение 2 лет", - говорится в распространенном сообщении.

Как установлено в суде, с 2019 по 2021 год заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и замглавы отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института МВД им. В. В. Лукьянова, ввели в заблуждение руководство данного высшего учебного заведения, не проводя занятия со студентами согласно расписанию. Также они не проверяли и не оценивали знания у курсантов, не исполняли другие возложенные на них трудовые обязанности, получая при этом денежное довольствие.