В администрации Сириуса сообщили, что дом, в котором взорвался газ, был самостроем

Жильцам дома, которые нуждаются в размещении, предоставили возможность проживания в одной из гостиниц

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Многоквартирный дом в Сириусе, где накануне, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, был построен без разрешительной документации.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории.

"По имеющейся в администрации ФТ "Сириус" информации, по пострадавшему дому, расположенному по адресу Трубачева, 26, ранее велись судебные разбирательства. Стороной по делу и взыскателем являлась администрация г. Сочи. Согласно судебным материалам, строительство указанного объекта осуществлялось без разрешительной документации. В настоящий момент компетентными органами устанавливаются все факты, послужившие причиной вчерашнего происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцам дома, которые нуждаются в размещении, предоставили возможность проживания в одной из гостиниц. Также власти Сириуса оказывают помощь жителям соседних домов, где оказались выбиты окна.