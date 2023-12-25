Бывшему чиновнику в Чувашии смягчили статью по делу о нарушениях при реализации нацпроекта

Теперь он обвиняется в халатности

ЧЕБОКСАРЫ, 25 декабря. /ТАСС/. Следствие в Чувашии переквалифицировало статью уголовного дела в отношении экс-заместителя главы администрации Ядринского района с подлога и мошенничества на халатность при рекультивации свалки по нацпроекту "Экология". Кроме того, правоохранители уточнили размер ущерба, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

В 2022 году было возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего заместителя главы Ядринской районной администрации, его подозревали в мошенничестве и служебном подлоге при рекультивации свалки твердых коммунальных отходов по национальному проекту "Экология". Материалы переданы в суд. "Переквалифицировали статью. Бывший заместитель главы районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Ядринской районной администрации обвиняется в халатности", - отметили в следственном управлении.

По информации правоохранителей, в марте 2022 года между муниципалитетом и коммерческой организацией заключен контракт на выполнение работ по рекультивации свалки в Ядрине. Следствие полагает, что подрядчик использовал более дешевые материалы, чем было предусмотрено документацией. "Однако на подпись <...> передал поддельные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, указав в них заведомо ложные сведения об использовании более дорогих материалов", - уточнили в управлении.

По данным следствия, бывший чиновник подписал поддельные документы, не убедившись в фактической стоимости материалов, в результате коммерческой организации излишне перечислено более 4,75 млн рублей бюджетных средств. Первоначально правоохранители оценили ущерб в сумме 7,227 млн рублей. Отмечается, что ущерб возмещен в полном объеме на стадии предварительного следствия.

Прокуратура Чувашии в своем телеграм-канале написала, что заключенный контракт исполняло общество "Перспектива". "[Директор общества] обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа)", - подчеркивается в сообщении.