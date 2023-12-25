В Армавире задержали студента, который пришел в техникум с сувенирным мечом

Он попытался скрыться с места

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Росгвардия задержала в Армавире студента техникума, который намеревался пройти в учебное заведение с похожим на катану предметом, сообщается в Telegram-канале главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

18-летнего учащегося техникума, в руках которого находился предмет, похожий на катану, заметили на входе в образовательное учреждение и остановили. Он стал конфликтовать, и работник нажал кнопку тревожной сигнализации.

"Прибывшие на место росгвардейцы задержали молодого человека, который предпринял попытку скрыться, и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что катана сувенирная", - говорится в сообщении.