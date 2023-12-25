В Чувашии произошло ДТП с участием автобуса

Девять человек доставили в больницу

ЧЕБОКСАРЫ, 25 декабря. /ТАСС/. В Чувашии маршрутный автобус врезался в грузовую машину. В больницу доставили девять человек, сообщает МВД по республике.

"25 декабря около 16:30 мск на 16-м км автодороги "Вятка" микроавтобус Ford Transit маршрута Чебоксары - Сосновка совершил наезд на стоявшую фуру. <…> В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Все они, а также водитель маршрутки доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

Правоохранители добавляют, что водителя полицейские вытаскивали из искореженной кабины совместно со спасателями. В министерстве подчеркивают, что ранее на этом участке произошла авария с участием двух грузовых машин, в связи с чем водители ждали оформления ДТП. "В одну из этих фур и врезался маршрутный микроавтобус", - пояснили в МВД по Чувашии.