Полиция Подмосковья проводит проверку по видео с дракой между водителями на шоссе

На записи видно, как к конфликтующим подходят еще двое мужчин, пытаясь их разнять

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту опубликованного в сети видео с дракой между водителями на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По факту распространенного в сети видео проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник некоторые Telegram-каналы распространили видео, на котором двое мужчин дерутся посреди проезжей части. На записи видно, как к конфликтующим подходят еще двое мужчин, пытаясь их разнять.