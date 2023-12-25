Полиция ищет неизвестных после угроз участнику СВО и его матери в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые угрожали матери участника специальной военной операции и ему самому, после того как он был избит из-за замечания в связи с неправильной парковкой в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Установлено, что заявитель является участником СВО", - написала она в Telegram-канале.

Волк напомнила, что 18 декабря двое мужчин избили заявителя, когда он сделал им замечание из-за неправильной парковки. Правонарушители задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). "После этого и стали поступать угрозы. В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению гражданина. Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников", - добавила представитель ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.