На Кубани ребенок упал в яму

Прокуратура проводит проверку

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Девятилетний мальчик получил травмы после падения в яму в станице Геймановской Тбилисского района Кубани. Прокуратура района начала проверку по факту происшествия, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Установлено, что ребенок провалился в неогражденную яму, расположенную в придорожной полосе автодороги и оставленную после ремонта уличного освещения. На помощь мальчику пришли местные жители, которые вызвали бригаду скорой помощи.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, дорожных служб, организаций, проводящих работы. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.