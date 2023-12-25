Бывшего замминистра спорта Астраханской области осудили на 5,5 года за хищение

По требованию прокуратуры с осужденного также будет взыскан причиненный преступлениями ущерб

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Астрахани признал виновным жителя Москвы в хищении 2,8 млн рублей госучреждения и приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Осужден бывший заместитель министра спорта и физической культуры Астраханской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона. Уголовное дело было возбуждено по материалам региональных УФСБ России и УМВД России.

"Суд признал жителя Москвы виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ущерб госучреждению превысил 2,8 млн рублей. По совокупности преступлений мужчина приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина предложил жительнице Астрахани выступить подставным лицом и взять на себя обязательства по созданию коммерческой организации. Та согласилась и предоставила свои документы, но фактически организацией руководил и пользовался электронными средствами платежа подсудимый. В 2019 году он заключил с центром развития спортивной инфраструктуры договоры, обязавшись оказать услуги по размещению аудио и видеоматериалов в СМИ о проводимых в регионе спортивных мероприятиях. Услуги оказаны не были.

По требованию прокуратуры с осужденного будет взыскан причиненный преступлениями ущерб в размере свыше 2,8 млн рублей.