В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Согласно шкале Бофорта, скорость ветра 24,5-28,4 м/с характеризуется как сильный шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Крыму до среды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 25-26 декабря. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в южных районах Крыма и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/ с", - говорится в сообщении.

Согласно шкале Бофорта, скорость ветра 24,5-28,4 м/с характеризуется как сильный шторм, при котором возможны повреждения зданий, поломка деревьев.