В четырех районах Ярославской области из-за снегопада и обрывов ЛЭП ввели режим ЧС

Речь идет о Залесском, Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах

ТАСС, 25 декабря. Власти Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной ситуации с электросетями в Переславском округе, а также в Большесельском, Борисоглебском, Угличском районах Ярославской области. Причиной стали снегопад и налипание на линии электропередачи (ЛЭП), написал в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Режим ЧС был объявлен сначала по Переславскому округу, сейчас введен и в остальных трех районах. Мы совместно с МЧС, Россетями и администрациями районов стараемся нормализовать ситуацию в самые кратчайшие сроки. Энергетики работают над восстановлением в круглосуточном режиме", - написал он.

По данным Евраева, в регионе сложная ситуация с электросетями в городском округе Переславль - Залесский, в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах. "Главная причина - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. Перед районами области и МРСК поставлена задача заблаговременно заниматься расчисткой просек, чтобы минимизировать такие ситуации", - написал губернатор региона.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Ярославской области, в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений 24 декабря в регионе в зоне отключения электроснабжения оказались 10 муниципальных районов, 652 населенных пункта с населением около 8,8 тыс. человек, среди которых 1 205 детей, а также одна школа и пять детских садов. По данным сайта Минэнерго РФ, днем 25 декабря число жителей региона без электроснабжения сократилось до 3,6 тыс. человек.

По данным ГУ МЧС по региону, в большинстве районов Ярославской области во вторник ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат, температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза.